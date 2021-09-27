Юрзинов-ст.: на Олимпиаде никому не бывает легко, не всё зависит от одного Знарка

Трёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший прокомментировал информацию о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России.



«На Олимпиаде никому легко не бывает. Но тут не надо думать, что всё от одного Знарка зависит. Очень много будет определять штаб нашей олимпийской команды, все специалисты, которые там работают. Когда мы с Олегом готовились ещё к Играм в Пхёнчхане, то много говорили как раз об этом. Очень важно создать в команде нужную обстановку, чтобы климат был хороший и атмосфера победная. На таких турнирах это первостепенно! Говорю это вам как человек, который на восьми Олимпиадах отработал. Чтобы победить, сборная звенеть должна от первого до последнего матча.



Поэтому нужно как можно скорее собрать штаб, а затем начать общаться с игроками. Каждому надо в глаза посмотреть. Опытный тренер сразу увидит по ним — кто и как настроен, порой и объяснять потом ничего особо не надо. Если Знарок за это дело возьмётся, я буду очень рад.



Что сейчас важнее: ехать на «Карьяла» с игроками из КХЛ или делать упор на НХЛовцах? Всё важно. Всё нужно сделать, если он, конечно, успеет. Но на Кубок Карьяла в ноябре Знарку обязательно надо ехать. Это же уже живая работа. Тренеру тоже надо форму набрать, посмотреть на тех, кто с ним на скамейке рядом. Штаб сколотить. Обязательно нужно привлечь к работе наших звёзд хоккея, которые сейчас живут в Северной Америке. Пусть ездят на матчи, отслеживают всех наших действующих игроков в НХЛ. Нам вообще в работе надо объединять усилия. Особенно перед ответственными турнирами, да и вообще — всегда. Вот что самое главное, мы ведь пока очень разрозненные. И не только Знарок должен этим заниматься, а мы все — и вы, и я. Хоккейными победами вся нация гордится. Значит, и относиться к хоккею надо как к общенародному достоянию. Не только критиковать, но и помогать всем, чем возможно», — цитирует Юрзинова «Матч ТВ».