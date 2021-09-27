«Локомотив» одержал победу в первом матче под руководством Никитина, обыграв «Авангард»

Ярославский «Локомотив» одержал победу в первом матче под руководством Игоря Никитина, обыграв в гостях «Авангард» со счётом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). Игра состоялась в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».



Счёт в матче на третьей минуте в большинстве открыл нападающий «Авангарда» Петер Цегларик. Найт получил передачу от Толчинского под ворота, тут же последовал перевод через пятак на Цегларика, который отправил шайбу в открытый угол.



Ответную шайбу на 22-й минуте забросил форвард «Локомотива» Денис Алексеев, совершив бросок с ходу из левого круга вбрасывания после паса от Алексея Марченко. На 54-й минуте вперёд «Локомотив» вывел Павел Красковский, с пятака протолкнув шайбу за линию ворот.

Через минуту третью шайбу в ворота Василия Демченко отправил Артур Каюмов, на хорошей скорости забравшись в зону атаки и резко бросив. Заключительную шайбу в пустые ворота на 58-й минуте отправил Александр Полунин.



«Локомотив» прервал серию из трёх поражений кряду, одержав пятую победу в сезоне. Омский клуб потерпел пятое поражение в чемпионате.



В следующем матче, который пройдёт в среду, 29 сентября, «Авангард» сыграет дома с «Сочи». «Локомотив» в этот день встретится в гостях с «Витязем».