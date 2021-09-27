Игорь Никитин принял предложение возглавить «Локомотив», находясь в поезде

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин сообщил, при каких обстоятельствах принял предложение клуба.



«Мы семьёй на отдыхе были. Поступило предложение, пришлось в поезде принимать решение. Хорошо, что всё прошло быстро, особо некогда было думать. Хорошо, что так решилось. Я с большим удовольствием принял предложение. Команда уже стала моей, с большой честью принял вызов», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



«Локомотив» прервал серию из трёх поражений кряду, одержав пятую победу в сезоне. Ярославский клуб расположился на девятой строчке Западной конференции, набрав 10 очков в 11 встречах.



В следующем матче, который пройдёт в среду, 29 сентября, «Локомотив» встретится в гостях с «Витязем».