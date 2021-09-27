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Главный тренер «Локомотива» назвал причины плохой формы Максима Шалунова

Главный тренер «Локомотива» назвал причины плохой формы Максима Шалунова
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Авангардом» (4:1) поделился мнением о причинах неудовлетворительной формы форварда клуба Максима Шалунова.

«Что с Максимом Шалуновым? Отсутствие предсезонки – это первое, без функций тяжело играть. Второе – это новый коллектив. Не всегда просто не то что вливаться, а найти взаимодействие с теми игроками, от которых ждут голов. Большие мастера должны перетерпеть эти нюансы и кропотливо идти к уровню, которого от них ждут», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В нынешнем сезоне Шалунов принял участие в 10 матчах, забросив одну шайбу и отдав три голевые передачи при полезности «+2».

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