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Рижское «Динамо» одержало четвёртую победу в сезоне, обыграв дома «Сочи»

Рижское «Динамо» одержало четвёртую победу в сезоне, обыграв дома «Сочи»
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Рижское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). Матч прошёл в Риге на стадионе «Арена-Рига».

Первую шайбу в игре забросил на 47-й минуте в большинстве нападающий хозяев Николай Елисеев, ему ассистировал Брэндон Гормли. На 53-й минуте восстановил равенство в счёте форвард «Сочи» Амир Гараев, в голевой атаке также приняли участие Артём Николаев и Владислав Валенцов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Победную шайбу на предпоследней минуте забросил Даниэль Берзиньш, ассистенты — Мартиньш Карсумс и Гинтс Мейя.

Рижане одержали четвёртую победу в сезоне, «Сочи» уступил в девятый раз.

В следующем матче «Динамо» встретится дома с «Северсталью». Игра состоится в среду, 29 сентября. «Сочи» в этот же день сыграет в Балашихе с «Авангардом».

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Елисеев (Гормли) – 46:17' (5x4)   1:1 Гараев (Николаев, Валенцов) – 52:42' (5x5)   2:1 Берзиньш (Карсумс, Мейя) – 58:32' (5x5)
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