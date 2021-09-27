Рижское «Динамо» одержало четвёртую победу в сезоне, обыграв дома «Сочи»

Рижское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). Матч прошёл в Риге на стадионе «Арена-Рига».



Первую шайбу в игре забросил на 47-й минуте в большинстве нападающий хозяев Николай Елисеев, ему ассистировал Брэндон Гормли. На 53-й минуте восстановил равенство в счёте форвард «Сочи» Амир Гараев, в голевой атаке также приняли участие Артём Николаев и Владислав Валенцов.

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Победную шайбу на предпоследней минуте забросил Даниэль Берзиньш, ассистенты — Мартиньш Карсумс и Гинтс Мейя.



Рижане одержали четвёртую победу в сезоне, «Сочи» уступил в девятый раз.



В следующем матче «Динамо» встретится дома с «Северсталью». Игра состоится в среду, 29 сентября. «Сочи» в этот же день сыграет в Балашихе с «Авангардом».