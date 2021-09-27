Хартли — о 2-м голе «Локомотива»: на наш взгляд — помеха вратарю. Судьи увидели по-своему

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о втором пропущенном голе во встрече с «Локомотивом» (1:4), автором которого стал Павел Красковский
«Второй гол «Локомотива»? На наш взгляд, была помеха вратарю, мы видели, что там толкал щиток Демченко. Мы взяли запрос, а дальше — вся ответственность на судьях, на лиге. Они увидели это по-своему.
Конечно, я очень рад за Игоря Никитина, что он вернулся к работе в КХЛ. Я к нему испытываю огромное уважение, перед игрой пожелал ему удачи», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, после девяти матчей «Авангард» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 10 очков.
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