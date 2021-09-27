Никитин праздновал победу с «Локо», чирлидерша «Авангарда» танцевала с талисманом. Фото

27 сентября в Подмосковье на льду стадиона «Арена Балашиха имени Юрия Ляпкина» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
«Локомотив» прервал серию из трёх поражений кряду, одержав пятую победу в сезоне. Ярославский клуб расположился на девятой строчке Западной конференции, набрав 10 очков в 11 встречах. «Авангард» после девяти матчей занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 10 очков.
В следующем матче, который пройдёт в среду, 29 сентября, «Локомотив» встретится в гостях с «Витязем». «Авангард» сыграет дома с «Сочи».
Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 27 сентября 2021
-
23:08
-
23:03
-
23:02
-
22:59
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:26
-
22:15
-
22:14
-
22:13
-
22:10
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:57
-
21:43
-
21:41
-
21:34
-
21:27
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
20:56
-
20:50
-
20:17
-
20:10
-
19:29
-
19:19
-
19:03
-
18:31
-
18:22
-
18:14
-
18:09
-
17:53