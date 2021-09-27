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Никитин праздновал победу с «Локо», чирлидерша «Авангарда» танцевала с талисманом. Фото

Никитин праздновал победу с «Локо», чирлидерша «Авангарда» танцевала с талисманом. Фото
Группа поддержки «Авангарда»
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27 сентября в Подмосковье на льду стадиона «Арена Балашиха имени Юрия Ляпкина» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

«Локомотив» прервал серию из трёх поражений кряду, одержав пятую победу в сезоне. Ярославский клуб расположился на девятой строчке Западной конференции, набрав 10 очков в 11 встречах. «Авангард» после девяти матчей занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 10 очков.

В следующем матче, который пройдёт в среду, 29 сентября, «Локомотив» встретится в гостях с «Витязем». «Авангард» сыграет дома с «Сочи».

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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