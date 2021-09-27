«Слухи не комментирую». Брагина разозлил вопрос о тренерских изменениях в сборной России

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги матча с «Витязем» (5:6, бул.), а также отреагировал на вопрос о сборной России.



«Хороший третий период с нашей стороны. Сумели сравнять счёт. Игра была обоюдоострая, с обилием голевых моментов. Тем более счёт 5:5. На буллитах соперник сыграл чуть получше. Пятый гол? На тренировках работаем, правильное расположение игроков, поэтому получился гол. Самонов? Хорошие были броски, но решили поменять его, вышел Аскаров.



Мы в лидирующих позициях. Конечно, хотелось бы лучше. Необязательные были поражения. Будем работать.

Проблем особых не было, первый гол подправление, потом большинство.

Видео доступно на официальном YouTube-канале «Витязя».

По сборной слухи не комментирую», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.



Последний вопрос о тренерских изменениях разозлил Валерия Николаевича, он не стал его дослушивать и покинул пресс-конференцию.