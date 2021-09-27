«Слухи не комментирую». Брагина разозлил вопрос о тренерских изменениях в сборной России

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги матча с «Витязем» (5:6, бул.), а также отреагировал на вопрос о сборной России.
«Хороший третий период с нашей стороны. Сумели сравнять счёт. Игра была обоюдоострая, с обилием голевых моментов. Тем более счёт 5:5. На буллитах соперник сыграл чуть получше. Пятый гол? На тренировках работаем, правильное расположение игроков, поэтому получился гол. Самонов? Хорошие были броски, но решили поменять его, вышел Аскаров.
Мы в лидирующих позициях. Конечно, хотелось бы лучше. Необязательные были поражения. Будем работать.
Проблем особых не было, первый гол подправление, потом большинство.
Видео доступно на официальном YouTube-канале «Витязя».
По сборной слухи не комментирую», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Последний вопрос о тренерских изменениях разозлил Валерия Николаевича, он не стал его дослушивать и покинул пресс-конференцию.
- 27 сентября 2021
-
23:08
-
23:03
-
23:02
-
22:59
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:26
-
22:15
-
22:14
-
22:13
-
22:10
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:57
-
21:43
-
21:41
-
21:34
-
21:27
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
20:56
-
20:50
-
20:17
-
20:10
-
19:29
-
19:19
-
19:03
-
18:31
-
18:22
-
18:14
-
18:09
-
17:53