Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Слухи не комментирую». Брагина разозлил вопрос о тренерских изменениях в сборной России

«Слухи не комментирую». Брагина разозлил вопрос о тренерских изменениях в сборной России
Комментарии

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги матча с «Витязем» (5:6, бул.), а также отреагировал на вопрос о сборной России.

«Хороший третий период с нашей стороны. Сумели сравнять счёт. Игра была обоюдоострая, с обилием голевых моментов. Тем более счёт 5:5. На буллитах соперник сыграл чуть получше. Пятый гол? На тренировках работаем, правильное расположение игроков, поэтому получился гол. Самонов? Хорошие были броски, но решили поменять его, вышел Аскаров.

Мы в лидирующих позициях. Конечно, хотелось бы лучше. Необязательные были поражения. Будем работать.
Проблем особых не было, первый гол подправление, потом большинство.

Видео доступно на официальном YouTube-канале «Витязя».

По сборной слухи не комментирую», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Последний вопрос о тренерских изменениях разозлил Валерия Николаевича, он не стал его дослушивать и покинул пресс-конференцию.

Пока ещё главному тренеру сборной России влепили две минуты! Брагин «наехал» на судью Пока ещё главному тренеру сборной России влепили две минуты! Брагин «наехал» на судью
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021