Немировски: сегодня был тот Жафяров, которого хотим видеть в «Торпедо» всегда

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу во встрече с «Трактором» (5:2).



«Хорошая игра у нас получилась сразу. Захватили инициативу и хорошо сыграли все три периода. Хорошо действовали на поле, самое главное – это сейчас сохранить в поездке.



Обе шайбы пропустили в меньшинстве. Не пошло сегодня или всё-таки доволен игрой? Я доволен. Первый гол — подставление. Второй гол – там практически меньшинство прошло, отскок от борта. Так бывает в хоккее. Хорошо играли в большинстве и меньшинстве.



Хет-трик Агостино — больше заслуга партнёров, чем его самого? Я не согласен. Голы его и, конечно, партнёров. Он находится на правильном месте, очень хорошо старался прошлую игру, но шайбу не мог найти. Сегодня нашёл аж три раза и еще хороший пас Жафярову отдал. Конечно, партнёры всегда помогают, но он здорово читает игру. Это очень важно.



Сегодня порадовала игра Дамира Жафярова. Это тот Жафяров, которого мы хотим видеть. Он последние несколько игр показывает себя. Он без предсезонки, новые партнёры. В последних трёх играх было видно, что он возвращается на свой уровень. Я думаю, он может ещё лучше.



После изменений в линии обороны доволен ли игрой защитников, добавило это надёжности? Очень доволен. Добавили в выходе из зоны, быстрый пас. Защитники хорошо используют быстрый пас, и это помогает нам выйти из зоны. Это очень важно.



Были ли в игре какие-то негативные моменты? Я очень доволен игрой. Конечно, есть какие-то моменты, я знаю их. Будем над ними работать. Это останется между мной и командой. Каких-то больших проблем я не видел сегодня», — приводит слова Немировски официальный сайт «Трактора».