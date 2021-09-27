Главный тренер «Трактора» Гатиятулин высказался о поражении в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:5).



«Где-то перехлестнули эмоции. Начали не так, как планировали. Потом думали больше об атаке, чем об обороне, получили контратаки, пропустили голы. В общем, проведём работу над ошибками. Есть день на восстановление. Готовимся к следующей игре.



Играли в зоне атаки, соперник убегал в контратаки, накладывал смены. С этим связано. Проведём работу над ошибками, чтобы не позволять сопернику так играть на контратаках. Как оценю игру команды в неравных составах? Если брать большинство, есть много над чем работать. Не хватает в завершении. Что касается меньшинства — работа в этом направлении также ведется.



Показалось, что сегодня при игре в равных составах и с созданием голевых моментов были проблемы? Немного не так, как нужно, сыграли в зоне атаки. Перехлестывали эмоции. Возможно, это связано с тем, что были два тяжелых матча. Желание сыграть вперед сработало в обратную сторону.



С чем связан этот перехлёст эмоций? Может, с игрой «Торпедо»? Мы больше обращаем внимание на игру своей команды. Эмоции связаны с тем, что непростой график у нас, как и у всех команд. Нам надо играть по состоянию. Кто свежее — у того есть небольшое преимущество.



То есть сегодня хотелось сыграть в более оборонительный хоккей? Всегда стараемся играть больше с шайбой. Движения чуть не хватало, поэтому нужно было более акцентировано сыграть в сторону обороны», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.