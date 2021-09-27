Цицюра — о спасительном голе для СКА: сразу понял, что нужно на пятак грузить

Нападающий СКА Владислав Цицюра прокомментировал игру команды в матче с «Витязем» (5:6, бул.).



«Пас перед пятым голом? Когда шайба в зону входила, посмотрел на табло. Увидел, что времени было мало, секунд восемь. Ребята пустили шайбу за ворота, она пришла ко мне по борту. Вариантов особо не было. Понимал, что времени мало, сразу понял, что нужно на пятак грузить. Первым касанием отправил шайбу на пятак. Хорошо, что там оказались наши ребята. Она прошла мимо всех клюшек на пустые ворота. Кирилл Марченко пришёл, замкнул.



Максимально равная игра была. Первые два периода мы уступили. Где-то отрезками играли неплохо, где-то похуже, где-то удаления подкосили игру. В третьем периоде вышли и проявили характер. Хорошо, что забрали хотя бы одно очко. По такой игре, после двух периодов уступая 1:4, достаточно тяжело было на что-то претендовать. Но мы собрались и смогли подарить всем хоть какой-то интересный хоккей.



Не было предчувствия на буллитах. Заметил, когда команда совершает камбэк, потом всё равно проигрывает. Может, это случайность, но я не первый раз замечаю такое. Где-то у «Витязя» игрок мастеровитый неплохо сыграл два раза, где-то мы не угадали, кому бить. Это лотерея. Победил тот, кто заслужил больше», — передаёт слова Цицюры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.