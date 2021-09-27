Сборную Китая по хоккею могут снять с домашней Олимпиады из-за слабости команды

Сборная Китая может не принять участия в мужском хоккейном турнире на Олимпийских играх 2022 года.
«Этот вопрос действительно возникает для мужской команды, а не для женской. У сборной Китая будут игры, которые будут контролироваться официальными лицами ИИХФ, и решение будет принято позже.
Смотреть, как команда проигрывает 15-0, будет неинтересно никому: ни Китаю, ни хоккейному сообществу. Решение будет принято до конца октября.
Если Китай не примет участия в турнире, то нам нужен план Б, один из вариантов — участие сборной Норвегии», — приводит слова Тардифа France24.
Как принимающая страна Китай имеет автоматическую квалификацию на Олимпийские игры, но они занимают лишь 32-е место в мировом рейтинге, не принимая участия в официальных матчах с 2019 года.
Китай посеян в группу А вместе со сборными Канады, США и Германии.
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