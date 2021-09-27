Ежов — о победе в матче со СКА: чувствовали, что надо вытаскивать любым путём

Вратарь «Витязя» Илья Ежов прокомментировал победу в матче со СКА (6:5, бул.).



«Очень приятно бывшую команду обыграть. Рад за партнёров, проявили характер. Непростая игра была. Довели до конца, два очка заработали.



Эмоции от победы? Позитивные, играем дома, хотели порадовать болельщиков. Они болели ярко, слышно было их поддержку. Чувствовали, что надо было вытаскивать любым путём. Завели себя в не самую приятную ситуацию, но вытащили. Порадовали болельщиков.



Силы были до буллитов. Начало сезона, сил много. Не время уставать. Ключевой момент игры — решающий буллит Микса. Это было очень красиво, яркую точку поставил в матче.



Знал ли, как исполняют буллиты игроки СКА? Парочку знал, да. Мы видео просматриваем, с Бурдасовым долго играл. Немножко не ожидал, он под ловушку кинул. Я немного другой приём ожидал. Но иногда гадаешь, иногда знаешь, что будут делать», — передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.