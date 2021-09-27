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Журналист попросил Немировски оценить игру Капризова, перепутав его с Рассказовым

Журналист попросил Немировски оценить игру Капризова, перепутав его с Рассказовым
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На послематчевой пресс-конференции главного тренера «Торпедо» Дэвида Немировски произошёл курьёзный эпизод.

Один из журналистов хотел спросить наставника про новобранца нижегородцев Кирилла Рассказова, однако оговорился, назвав его Капризовым. Немировски не отреагировал на оговорку, рассказав об игре хоккеиста «Торпедо». Видео эпизода доступно по ссылке.

Вчера, 26 сентября, Рассказов подписал пробный контракт с «Торпедо». Несколько дней назад «Северсталь» расторгла контракт с форвардом. Отметим, что двукратный обладатель Кубка Харламова уже выступал за нижегородскую команду в сезонах-2016/2017 и 2017/2018.

В следующем матче, который состоится в четверг, 30 сентября, «Торпедо» сыграет в гостях с «Амуром».

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