«Это 7 голов в 4 матчах?» Пресс-служба «Коламбуса» — о результативности Чинахова

Пресс-служба «Коламбус Блю Джекетс» в «Твиттере» отреагировала на очередную заброшенную шайбу 20-летнего российского нападающего «мундиров» Егора Чинахова в предсезонных матчах НХЛ.
«Это семь голов в четырёх матчах?» — гласит публикация «Коламбуса» в «Твиттере».
Напомним, ранее в дебютной встрече тренировочного лагеря новичков НХЛ Егор поразил ворота «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ), затем оформил дубль в матче с «Даллас Старз» (4:3), а также хет-трик во встрече с «Детройт Ред Уингз» (7:3).
Чинахов принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне. Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 (5+2) очков.
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