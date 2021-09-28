«Торонто» с Гусевым, Семёновым и Михеевым уступил «Монреалю» в выставочном матче НХЛ

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялась выставочная встреча НХЛ между «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс», которая завершилась победой хозяев льда со счётом 5:2.

В составе «Монреаля» по дублю оформили Джош Андерсон и Майкл Пеццетта, ещё одна шайба на счету у Кристиана Дворака. За «Торонто» отличились Давид Кемпф и Ондржей Каше.

Отметим, что в составе «Торонто» в этой игре приняли участие сразу четыре российских хоккеиста – Никита Гусев, Кирилл Семёнов, Илья Михеев и Семён Дер-Аргучинцев. Никто из них не сумел отметиться результативными действиями. Михеев и Дер-Аргучинцев заработали по «-1», Гусев – «+1», а у Семёнова – «0» и два удаления, одно из которых за нарушение процедуры вбрасывания.

Напомним, что их первый контрольный матч завершился победой «Торонто» со счётом 4:1.