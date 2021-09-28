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«Торонто» с Гусевым, Семёновым и Михеевым уступил «Монреалю» в выставочном матче НХЛ

«Торонто» с Гусевым, Семёновым и Михеевым уступил «Монреалю» в выставочном матче НХЛ
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялась выставочная встреча НХЛ между «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс», которая завершилась победой хозяев льда со счётом 5:2.

В составе «Монреаля» по дублю оформили Джош Андерсон и Майкл Пеццетта, ещё одна шайба на счету у Кристиана Дворака. За «Торонто» отличились Давид Кемпф и Ондржей Каше.

Отметим, что в составе «Торонто» в этой игре приняли участие сразу четыре российских хоккеиста – Никита Гусев, Кирилл Семёнов, Илья Михеев и Семён Дер-Аргучинцев. Никто из них не сумел отметиться результативными действиями. Михеев и Дер-Аргучинцев заработали по «-1», Гусев – «+1», а у Семёнова – «0» и два удаления, одно из которых за нарушение процедуры вбрасывания.

Напомним, что их первый контрольный матч завершился победой «Торонто» со счётом 4:1.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
28 сентября 2021, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Андерсон (Дворак, Друен) – 09:24' (5x4)   2:0 Дворак (Друен, Армиа) – 13:06' (5x4)   3:0 Pezzetta (Mysak, Шьяро) – 29:46' (5x5)   3:1 Кемпф (Холл, Дальстрём) – 31:15' (4x5)   4:1 Андерсон (Дворак, Уайдман) – 32:40' (5x4)   4:2 Каше (Райлли, Дермотт) – 38:57' (5x5)   5:2 Pezzetta (Дворак, Андерсон) – 58:11' (en)
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