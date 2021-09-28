Бучневич отметился первой заброшенной шайбой за «Сент-Луис» в выставочном матче НХЛ

В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит выставочный матч НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз». После 2-го периода счёт равный – 1:1.
На последней минуте 2-го периода отличиться удалось 26-летнему российскому нападающему «Сент-Луиса» Павлу Бучневичу, для которого эта шайба стала дебютной за свой новый клуб после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс». Павел выбрал хорошую позицию у чужих ворот при розыгрыше большинства и умело подставил клюшку после неудачного броска в исполнении Брейдена Шенна.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луиса».
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 26-летний россиянин принял участие в 54 встречах, в которых набрал 48 очков: забросил 20 шайб и отдал 28 результативных передач при показателе полезности «+12». Тот сезон стал самым результативным в карьере форварда. Напомним, хоккеист выступал за «Рейнджерс» с сезона-2016/17. Это был единственный клуб Бучневича в НХЛ.
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