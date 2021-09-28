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Полунин: проблемы «Локомотива» были не в Скабелке, а в нас самих

Полунин: проблемы «Локомотива» были не в Скабелке, а в нас самих
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Нападающий «Локомотива» Александр Полунин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:1).

«Нам сказали абстрагироваться, довериться инстинктам и играть так, как мы умеем. Мы это и сделали. Нам нужна была победа, она даст нам эмоциональный подъем. Наши проблемы никак не были связаны с „физикой“, со Скабелкой. Просто не получалось, в нас самих была проблема. Мы не могли забить и плохо оборонялись. Но такой вид спорта у нас, нужно дальше двигаться.

Тройка с Коршковым и Красковским? Пока получается, и мы довольны, но надо прибавлять. Мы много создаём, а довольствуемся одним–двумя голами. Можем улучшать свою игру. Я забил, и груз с плеч упал небольшой. Пусть забил в пустые ворота, но все равно стало полегче», — приводит слова Полунина «Р-Спорт».

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