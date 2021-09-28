Дементьев: где и когда учатся нынешние тренеры? Чему они научат?

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев поделился мнением о нынешней ситуации с тренерами.
«В былые времена, чтобы попасть в ВШТ к Тарасову, нужно было три года отработать тренером в СДЮШОР. Окончив ВШТ, только по его рекомендации можно было стать тренером профессиональной команды. А сейчас закончил играть — и «на лавку»… где и когда учатся эти тренеры? Чему они научат?» — написал Дементьев в «Твиттере».
Отметим, что по ходу нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги произошло две тренерских перестановки: из «Локомотива» был уволен Андрей Скабелка, «Амур» расторг контракт с Владимиром Воробьёвым. На место наставника железнодорожников был назначен Игорь Никитин, а обязанности главного тренера хабаровского клуба в настоящий момент исполняет Михаил Кравец.
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