Дементьев: где и когда учатся нынешние тренеры? Чему они научат?

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев поделился мнением о нынешней ситуации с тренерами.



«В былые времена, чтобы попасть в ВШТ к Тарасову, нужно было три года отработать тренером в СДЮШОР. Окончив ВШТ, только по его рекомендации можно было стать тренером профессиональной команды. А сейчас закончил играть — и «на лавку»… где и когда учатся эти тренеры? Чему они научат?» — написал Дементьев в «Твиттере».



Отметим, что по ходу нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги произошло две тренерских перестановки: из «Локомотива» был уволен Андрей Скабелка, «Амур» расторг контракт с Владимиром Воробьёвым. На место наставника железнодорожников был назначен Игорь Никитин, а обязанности главного тренера хабаровского клуба в настоящий момент исполняет Михаил Кравец.