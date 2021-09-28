Вудкрофт — о победе над «Амуром»: тот случай, когда хоккейные боги помогли «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1).



«Первый период провели довольно хорошо — не давали сопернику много возможностей контролировать игру и создавали шансы для гола. В перерыве поговорили о том, чтобы не дать оппоненту вернуться в игру. Этого не получилось сделать. Парни перестали работать так, как это делали в первой двадцатиминутке, перестали выигрывать единоборства. Это привело к тому, что соперник получил возможность перевернуть игру.



После второго периода поговорили о том, что надо изменить в следующих двадцати минутах игры. Но я не увидел, чтобы ход встречи сильно изменился. Иногда хоккейные боги помогают: при не самой качественной игре можно выиграть, а порой проигрываешь, хотя не заслуживал этого. Сегодня тот случай, когда хоккейные боги помогли нам.



В третьем периоде «Динамо» реализовало большинство с седьмой попытки. В перерыве что-то говорил ребятам или доверился, не создавая дополнительное давление? Это хороший вопрос. Знаете, большинство — это такая чувствительная вещь, в которой должно всё работать идеально. Сейчас все понимают, что этот компонент надо улучшать. И мы этим занимаемся, много работаем. Много зависит от нас, тренерского штаба. Надо дать почувствовать игрокам, где нужно самим принять решение. Но также многое зависит и от игроков.



Работа ведётся каждый день. Главное, что большинство сработало в самый нужный момент для нас. У нас сильные игроки, которые сами могут решать эпизоды в большинстве. В перерыве мы разбирали, как мы можем лучше взаимодействовать. Потихоньку большинство начинает работать. Ещё игрокам нужно улучшить взаимопонимание. Мы верим в них и работаем», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.