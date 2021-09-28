Объявлен состав юниорской сборной России на контрольные матчи с Чехией

Стал известен состав юниорской сборной России на контрольные матчи с Чехией U18.



Вчера, 27 сентября, команда приступила к занятиям на учебно-тренировочном сборе в УТЦ «Новогорск», сообщает сайт ФХР. Тренерский штаб команды вызвал для подготовки 27 хоккеистов:



Вратари: Егор Корзин (МХК «Спартак»), Сергей Мурашов («Локо-76»), Глеб Саранчук («СКА-Варяги»).



Защитники: Артем Барабоша, Кирилл Волков (оба — «Красная Армия»), Александр Диль (МХК «Спартак»), Кирилл Жуков («Стальные Лисы»), Егор Никитин (МХК «Динамо», СПб), Александр Пелевин («Чайка»), Адель Сафин, Раян Хузиханов (оба — «Ирбис»), Дмитрий Хлопиков («Омские Ястребы»), Ярослав Цулыгин («Толпар»).



Нападающие: Леонид Бойков, Даниил Давыдов (оба — МХК «Динамо», СПб), Кирилл Долженков, Александр Легков (оба — «Красная Армия»), Ярослав Емелин, Даниил Рангаев (оба — «Ладья»), Роман Канцеров («Стальные Лисы»), Вячеслав Лекарев («Капитан»), Матвей Поляков, Никита Цевалюк (оба — «СКА-Варяги»), Глеб Трикозов («Омские Ястребы»), Егор Фирсов («Толпар»), Герман Шуленин (МХК «Спартак»), Рауль Якупов («Нефтехимик»).



Тренерский штаб: Владимир Филатов — главный тренер, Константин Горовиков, Владислав Хромых — тренеры, Виталий Чумичёв — тренер вратарей, Владимир Попов — тренер-консультант, Александр Кофанов — тренер ОФП.



После соблюдения необходимых карантинных мероприятий, спортсмены приступили к занятиям на льду, в тренажерном и игровом залах. Тренировки в Подмосковье продлятся до 6 октября.



7 октября сборная отправится в Пршибрам (Чехия), где проведет три товарищеских матча со сборной Чехии U18.



Расписание матчей:

8 октября, 18:30 Чехия — Россия;

9 октября, 18:30 Чехия — Россия;

10 октября, 16:00 Чехия — Россия.