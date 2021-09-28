Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной России в качестве консультантов
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, кто войдёт в штаб национальной команды в качестве консультантов.
«Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов, мы благодарим их за согласие работать на этой должности. Эти опытные специалисты будут помогать нашей команде во время подготовки и участия в Олимпиаде», — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.
Напомним, в пятницу, 24 сентября, было объявлено, что сборную России возглавит Олег Знарок. Сегодня, 28 сентября, ФХР опубликовала официальную информацию о назначении Алексея Жамнова главным тренером российской команды на Олимпийские игры, которые состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
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