Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каменский — о назначении Жамнова: его кандидатуру поддержало большинство членов совета

Каменский — о назначении Жамнова: его кандидатуру поддержало большинство членов совета
Комментарии

Член экспертного совета при Федерации хоккея России, вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский объяснил, почему кандидатура Алексея Жамнова была выбрана в качестве главного тренера российской команды на Олимпийские игры 2022 года.

«У совета было несколько кандидатов, в том числе Алексей Жамнов и Олег Знарок. После долгих дебатов большинство членов совета поддержало кандидатуру Жамнова. Алексей Юрьевич обладает многолетним опытом работы в штабе сборной страны, имеет победный опыт Олимпиады в Корее, отлично понимает специфику работы со звёздами из НХЛ», — приводит слова Каменского официальный сайт ФХР.

Напомним, ранее сообщалось, что сборную России возглавит Олег Знарок. Он и бывший наставник команды Валерий Брагин войдут в штаб Жамнова в качестве консультантов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021