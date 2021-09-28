Каменский — о назначении Жамнова: его кандидатуру поддержало большинство членов совета

Член экспертного совета при Федерации хоккея России, вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский объяснил, почему кандидатура Алексея Жамнова была выбрана в качестве главного тренера российской команды на Олимпийские игры 2022 года.
«У совета было несколько кандидатов, в том числе Алексей Жамнов и Олег Знарок. После долгих дебатов большинство членов совета поддержало кандидатуру Жамнова. Алексей Юрьевич обладает многолетним опытом работы в штабе сборной страны, имеет победный опыт Олимпиады в Корее, отлично понимает специфику работы со звёздами из НХЛ», — приводит слова Каменского официальный сайт ФХР.
Напомним, ранее сообщалось, что сборную России возглавит Олег Знарок. Он и бывший наставник команды Валерий Брагин войдут в штаб Жамнова в качестве консультантов.
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