Назаров: Жамнова знают все российские звёзды НХЛ. Он авторитетный и уважаемый человек

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о назначении Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею.
«Алексей Жамнов – опытный тренер. Он участник нескольких Олимпиад. Одну выиграл как игрок, вторую – как тренер. Многие думают, что у Жамнова мало тренерского опыта, но на самом деле его очень много. Считаю, что Алексей Юрьевич — хороший человек и достойный кандидат на пост главного тренера сборной России. Пожелаем ему и всей сборной удачи!
Отмечу ещё один важный момент. Алексей Жамнов прекрасно знаком со спецификой НХЛ, его знают все российские звёзды лиги, он авторитетный и уважаемый человек. Не сомневаюсь, что этот российский специалист справится с возложенной на него ответственностью. Будем болеть за нашу национальную команду всей страной!» — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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