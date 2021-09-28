«Не с улицы же пацана взяли». Кожевников оценил назначение Жамнова в сборную России
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею.
«Нормальное назначение. Единственное, не могу понять: сначала одного, потом второго. А Жамнов достойный и коммуникабельный тренер, у него есть результаты. Ничего странного и удивительного нет. Опыт у Жамнова есть, это же не с улицы взяли пацана, который ни в клубе, нигде не работал. От перестановки мест слагаемых результат не меняется. Знарок работал с Жамновым, общий язык найдут», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее стало известно, что в штаб Жамнова войдут Олег Знарок и Валерий Брагин. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
Комментарии
- 28 сентября 2021
-
11:34
-
11:20
-
11:06
-
11:03
-
10:57
-
10:52
-
10:43
-
10:34
-
10:10
-
09:45
-
09:30
-
09:12
-
08:56
-
08:30
-
08:18
-
06:00
-
05:57
-
04:54
-
04:41
-
04:30
-
04:14
-
03:55
-
03:21
-
03:05
- 27 сентября 2021
-
23:58
-
23:55
-
23:51
-
23:41
-
23:28
-
23:23
-
23:16
-
23:08
-
23:03
-
23:02
-
22:59
Партнерский контент