«Не с улицы же пацана взяли». Кожевников оценил назначение Жамнова в сборную России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею.



«Нормальное назначение. Единственное, не могу понять: сначала одного, потом второго. А Жамнов достойный и коммуникабельный тренер, у него есть результаты. Ничего странного и удивительного нет. Опыт у Жамнова есть, это же не с улицы взяли пацана, который ни в клубе, нигде не работал. От перестановки мест слагаемых результат не меняется. Знарок работал с Жамновым, общий язык найдут», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее стало известно, что в штаб Жамнова войдут Олег Знарок и Валерий Брагин. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

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