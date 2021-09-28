Жамнов прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России по хоккею

Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал своё назначение на пост.



«Возглавлять сборную России на таком турнире, как Олимпийские игры и чемпионат мира, — большая ответственность, я всё прекрасно понимаю. Перед тем, как принять это решение, я всё взвешивал – все за и против. Но такой шанс может быть только один раз в жизни, я не мог отказаться.



Задача у сборной России на любом турнире может быть только одна – это не участие, а только победа. Что касается помощников, то сейчас я должен предоставить список кандидатов в тренерский штаб, 12 октября пройдёт ещё одно коллегиальное совещание, где этот список должен быть утверждён. С этой даты начнём полноценную подготовку к Играм», — приводит слова Жамнова «Р-Спорт».