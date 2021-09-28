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Жамнов прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России по хоккею

Жамнов прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России по хоккею
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Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал своё назначение на пост.

«Возглавлять сборную России на таком турнире, как Олимпийские игры и чемпионат мира, — большая ответственность, я всё прекрасно понимаю. Перед тем, как принять это решение, я всё взвешивал – все за и против. Но такой шанс может быть только один раз в жизни, я не мог отказаться.

Задача у сборной России на любом турнире может быть только одна – это не участие, а только победа. Что касается помощников, то сейчас я должен предоставить список кандидатов в тренерский штаб, 12 октября пройдёт ещё одно коллегиальное совещание, где этот список должен быть утверждён. С этой даты начнём полноценную подготовку к Играм», — приводит слова Жамнова «Р-Спорт».

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