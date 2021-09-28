Фетисов: что был за трюк с назначением Знарка в сборную? В руководстве хоккея что-то не то

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о новом наставнике сборной России Алексее Жамнове, а также о раннем заявлении, по которому национальную команду должен был возглавить Олег Знарок.



«Я не понял, что это был за трюк с назначением Знарка. Это удивительно! Мы свои решения меняем как перчатки. Это говорит о многом в руководстве российского хоккея: там происходит что-то не то. Для нормального понимания, как работает система, сложно найти объяснения. Надеюсь, окончательное решение нормальное.



Лёша всегда говорил: «В команде должен быть рыжий». Он позитивный, умный и грамотный парень. Хочу пожелать ему удачи! Мы с ним по жизни давно идём, но не знаю, насколько для него это решение было в последний момент… Да и насколько он понимает важность принятого решения возглавить сборную. Будем смотреть. От души желаю только удачи!» — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.