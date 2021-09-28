Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Верим в золотой успех». «Спартак» поздравил Жамнова с назначением в сборную России

«Верим в золотой успех». «Спартак» поздравил Жамнова с назначением в сборную России
Комментарии

Московский «Спартак» поздравил Алексея Жамнова с назначением на пост главного тренера сборной России по хоккею.

«Поздравляем Алексея Юрьевича с ответственным назначением – желаем успешно представить Россию на Олимпийских играх, гордимся и верим в золотой успех нашей сборной», — говорится в сообщении телеграм-канала красно-белых.

Напомним, Жамнов является советником председателя Наблюдательного совета ХК «Спартак», а также руководителем проекта Академия «Спартак». Также он на протяжении длительного времени был генеральным менеджером «Спартака», а в сезоне-2018/2019 исполнял обязанности главного тренера.

В тренерском штабе сборной России Жамнов работал на Кубке мира 2016 года и Олимпиаде 2018 года в качестве ассистента Олега Знарка.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021