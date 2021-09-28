«Верим в золотой успех». «Спартак» поздравил Жамнова с назначением в сборную России

Московский «Спартак» поздравил Алексея Жамнова с назначением на пост главного тренера сборной России по хоккею.



«Поздравляем Алексея Юрьевича с ответственным назначением – желаем успешно представить Россию на Олимпийских играх, гордимся и верим в золотой успех нашей сборной», — говорится в сообщении телеграм-канала красно-белых.



Напомним, Жамнов является советником председателя Наблюдательного совета ХК «Спартак», а также руководителем проекта Академия «Спартак». Также он на протяжении длительного времени был генеральным менеджером «Спартака», а в сезоне-2018/2019 исполнял обязанности главного тренера.



В тренерском штабе сборной России Жамнов работал на Кубке мира 2016 года и Олимпиаде 2018 года в качестве ассистента Олега Знарка.