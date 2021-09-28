«Верим в золотой успех». «Спартак» поздравил Жамнова с назначением в сборную России
Поделиться
Московский «Спартак» поздравил Алексея Жамнова с назначением на пост главного тренера сборной России по хоккею.
«Поздравляем Алексея Юрьевича с ответственным назначением – желаем успешно представить Россию на Олимпийских играх, гордимся и верим в золотой успех нашей сборной», — говорится в сообщении телеграм-канала красно-белых.
Напомним, Жамнов является советником председателя Наблюдательного совета ХК «Спартак», а также руководителем проекта Академия «Спартак». Также он на протяжении длительного времени был генеральным менеджером «Спартака», а в сезоне-2018/2019 исполнял обязанности главного тренера.
В тренерском штабе сборной России Жамнов работал на Кубке мира 2016 года и Олимпиаде 2018 года в качестве ассистента Олега Знарка.
Комментарии
- 28 сентября 2021
-
13:06
-
12:43
-
12:18
-
12:13
-
12:01
-
12:00
-
11:38
-
11:34
-
11:20
-
11:06
-
11:03
-
10:57
-
10:52
-
10:43
-
10:34
-
10:10
-
09:45
-
09:30
-
09:12
-
08:56
-
08:30
-
08:18
-
06:00
-
05:57
-
04:54
-
04:41
-
04:30
-
04:14
-
03:55
-
03:21
-
03:05
- 27 сентября 2021
-
23:58
-
23:55
-
23:51
-
23:41
Партнерский контент