Жамнов — о штабе: Гончар и Зубов в списке, но не хочется принимать решение за секунду

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о комплектовании тренерского штаба команды, а также о роли Олега Знарка и Валерия Брагина.



«По тренерскому штабу будет моя прерогатива. Я сейчас обдумываю все кандидатуры. До 12 октября мне нужно предоставить на рассмотрение и утверждение всех кандидатов. Общаюсь с ребятами, которых хочу видеть в своём штабе.



Могу назвать, кто в этом списке? Например, в нём есть Сергей Зубов и Сергей Гончар, сейчас мы общаемся. Пока не готов сказать про всех, нужно тщательно переговорить с каждым, от этого и будем отталкиваться. Не хочется принимать решение за секунду, важно всё взвесить. В коллективе должна быть отличная атмосфера.



С Олегом Знарком пообщались? Поговорил с ним, он станет консультантом сборной России. Собственно говоря, как и Валерий Брагин», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.