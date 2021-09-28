Жамнов — о штабе: Гончар и Зубов в списке, но не хочется принимать решение за секунду

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о комплектовании тренерского штаба команды, а также о роли Олега Знарка и Валерия Брагина.
«По тренерскому штабу будет моя прерогатива. Я сейчас обдумываю все кандидатуры. До 12 октября мне нужно предоставить на рассмотрение и утверждение всех кандидатов. Общаюсь с ребятами, которых хочу видеть в своём штабе.
Могу назвать, кто в этом списке? Например, в нём есть Сергей Зубов и Сергей Гончар, сейчас мы общаемся. Пока не готов сказать про всех, нужно тщательно переговорить с каждым, от этого и будем отталкиваться. Не хочется принимать решение за секунду, важно всё взвесить. В коллективе должна быть отличная атмосфера.
С Олегом Знарком пообщались? Поговорил с ним, он станет консультантом сборной России. Собственно говоря, как и Валерий Брагин», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 28 сентября 2021
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