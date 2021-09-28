Песков: хоккей любим Путиным. Главное, чтобы в нём не стало хуже, чем в футболе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с хоккеем.
«Катастрофа или не катастрофа — мы узнаем на Олимпиаде. Конечно, это не наша прерогатива заниматься отечественным хоккеем. Он [хоккей] любим главой государства. Давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе», — цитирует Пескова «РБК-Спорт».
Напомним, сегодня, 28 сентября, стало известно, что новым главным тренером сборной России по хоккею стал Алексей Жамнов. В его тренерский штаб могут войти Сергей Гончар и Сергей Зубов, в качестве консультантов выступят Олег Знарок и Валерий Брагин.
Ранее Жамнов работал в тренерском штабе сборной на Кубке мира 2016 года и Олимпиаде 2018 года в качестве ассистента Олега Знарка.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
- 28 сентября 2021
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