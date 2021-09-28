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Источник: Олега Знарка не будет на лавке сборной России на Олимпиаде-2022

Источник: Олега Знарка не будет на лавке сборной России на Олимпиаде-2022
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Олег Знарок, который войдёт в штаб сборной России по хоккею в качестве консультанта, не будет присутствовать на лавке команды во время матчей на Олимпийских играх 2022 года, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Напомним, ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что российскую команду повезёт в Пекин Олег Знарок, однако накануне Третьяк отказался от своих слов, сообщив, что контракт с тренером ещё не подписан.

Сегодня, 28 сентября, на сайте ФХР появилась информация, что экспертный совет рекомендовал назначить главным тренером сборной России Алексея Жамнова. Олег Знарок и Валерий Брагин выступят в качестве консультантов, Сергей Гончар и Сергей Зубов могут войти в штаб в качестве ассистентов тренера.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Швейцарии, Дании и Чехии.

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