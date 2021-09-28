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«Нефтяник» и форвард Николишин расторгли контракт. Игрок получил предложение из КХЛ

«Нефтяник» и форвард Николишин расторгли контракт. Игрок получил предложение из КХЛ
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Нападающий «Нефтяника» Иван Николишин покидает клуб.

Как сообщает офицальный сайт ВХЛ, действие контракта между «Нефтяником» и нападающим Иваном Николишиным прекращено по соглашению сторон. 25-летний форвард получил предложение из клуба КХЛ и уходит на повышение.

В этом сезоне Николишин успел сыграть в составе альметьевского клуба 9 матчей и набрал 10 (1+9) очков. Всего на счету нападающего 154 матча в ВХЛ, в которых он сумел отличиться 32 шайбами и отдать 58 передач при полезности "+20".

«Нефтяник» после девяти сыгранных матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги, набрав девять очков.

Напомним, в июне «Ак Барс» и «Нефтяник», входящие в систему команд «Татнефти», заключили договор о спортивном сотрудничестве в сезоне-2021/2022.

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