«Нефтяник» и форвард Николишин расторгли контракт. Игрок получил предложение из КХЛ

Нападающий «Нефтяника» Иван Николишин покидает клуб.
Как сообщает офицальный сайт ВХЛ, действие контракта между «Нефтяником» и нападающим Иваном Николишиным прекращено по соглашению сторон. 25-летний форвард получил предложение из клуба КХЛ и уходит на повышение.
В этом сезоне Николишин успел сыграть в составе альметьевского клуба 9 матчей и набрал 10 (1+9) очков. Всего на счету нападающего 154 матча в ВХЛ, в которых он сумел отличиться 32 шайбами и отдать 58 передач при полезности "+20".
«Нефтяник» после девяти сыгранных матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги, набрав девять очков.
Напомним, в июне «Ак Барс» и «Нефтяник», входящие в систему команд «Татнефти», заключили договор о спортивном сотрудничестве в сезоне-2021/2022.
- 28 сентября 2021
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