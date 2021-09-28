Защитник «Донбасса» не будет играть в УХЛ, пока не исключат форварда «Кременчука»

Защитник «Донбасса» Джейлен Смерек опубликовал заявление, касающееся расистского инцидента с форвардом «Кременчука» Андреем Денискиным.
«Во-первых, хочу поблагодарить весь мир и всё хоккейное сообщество, а также моих друзей, семью и всех прежних партнёров, которые связались со мной, размещали или делились этим видео, чтобы продемонстрировать свою поддержку. Также хочу сказать спасибо «Донбассу» за всё, что они сделали для меня, и поблагодарить за поддержку местных болельщиков.
Это очень сложные моменты, но я верю, что нужно бороться за справедливость. Я много думал о будущем и решил, что возьму паузу в выступлениях за «Донбасс» и не буду играть в Украинской хоккейной лиге, пока Андрей Денискин не будет дисквалифицирован и исключён из лиги. Спасибо!» – написал Смерек в «Инстаграме».
Напомним, в матче 4-го тура УХЛ между «Кременчуком» и «Донбассом» на 36-й минуте встречи украинский форвард хозяев Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Данный жест был обращён к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, который защищает цвета донецкого клуба.
- 28 сентября 2021
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