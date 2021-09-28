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Тихонов: в бригаде большинства «Салавата» все бросают лучше меня. Я стою на пятаке

Тихонов: в бригаде большинства «Салавата» все бросают лучше меня. Я стою на пятаке
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Нападающий «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Автомобилистом» и «Сибирью».

«Что отрабатываем на тренировке? Поработали на скорости, на взрыв и над командными действиями. Следующие пару месяцев будет непростой график, поэтому, пока есть время, работали над движением. Настрой хороший. Выполняем указания тренера, показываем неплохой хоккей. Есть что улучшить. Будем стараться это сделать.

Партнёры оценили мои эффективные действия на пятачке? Это приятно. У нас в бригаде большинства все бросают лучше меня, и, думаю, самое логичное — стоять на пятаке и чуть мешать. Пусть наши снайперы делают свою работу.

Чего ждём от «Автомобилиста», с которым играли в начале чемпионата? Встречались с ними и на предсезонке. Команда очень техничная, неплохая спецбригада, поэтому завтра надо играть очень строго — меньше удаляться и больше показывать хорошую скорость.

Как избежать ошибок, которые допустили во встрече с «Северсталью»? Матч в Череповце научил, что надо играть с первых минут, а не просыпаться по ходу матча. Так что будет настрой на обе домашние встречи.

Отметил ли выезд в Казань в календаре? Всегда приятно прилетать в Казань, хороший город и хорошая команда. Будет интересный матч — «Зелёное Дерби», которое всегда ценят болельщики и игроки. Шаг за шагом пройдём домашние встречи, а потом уже будем настраиваться на этот матч», — цитирует Тихонова официальная страница уфимцев в социальной сети «ВКонтакте».

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