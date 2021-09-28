Назаров: каждый гражданин обязан поддерживать сборную, а хомячки с айфонами будут горевать

Известный тренер Андрей Назаров порассуждал относительно утверждения Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России.

«Давайте порадуемся за нашу страну. Газ и нефть дорожают на мировом рынке, а в сборной России по хоккею появился новый главный тренер — Алексей Юрьевич Жамнов.

Всё, о чём писали ранее, на мой взгляд, можно приравнять к словам бывшего президента США Дональда Трампа и охарактеризовать это простым выражением: фейк ньюс.

Считаю, что каждый гражданин нашей страны обязан поддерживать, переживать и радоваться победам национальной команды нашей страны. А хомячки с айфонами будут горевать в углу и ждать своей очереди», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.