Назаров: каждый гражданин обязан поддерживать сборную, а хомячки с айфонами будут горевать
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Известный тренер Андрей Назаров порассуждал относительно утверждения Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России.
«Давайте порадуемся за нашу страну. Газ и нефть дорожают на мировом рынке, а в сборной России по хоккею появился новый главный тренер — Алексей Юрьевич Жамнов.
Всё, о чём писали ранее, на мой взгляд, можно приравнять к словам бывшего президента США Дональда Трампа и охарактеризовать это простым выражением: фейк ньюс.
Считаю, что каждый гражданин нашей страны обязан поддерживать, переживать и радоваться победам национальной команды нашей страны. А хомячки с айфонами будут горевать в углу и ждать своей очереди», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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