Вратарь Билялов и нападающий Лукоянов пропустят матч «Ак Барса» с «Йокеритом»

«Ак Барс» на официальном сайте объявил состав на выездную серию.

Днём 28 сентября казанцы вылетели в Хельсинки на вторую выездную серию сезона-2021/2022. 29 сентября команда Дмитрия Квартальнова сыграет с «Йокеритом», а затем 1 октября встретится в Москве с ЦСКА.

Тренерский штаб взял в поездку 25 игроков:



Вратари: Артур Ахтямов, Игорь Бобков, Шамиль Валиуллин.



Защитники: Кирилл Адамчук, Даниил Журавлёв, Стивен Кэмпфер, Никита Лямкин, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Марк Янчевский.



Нападающие: Артур Бровкин, Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Артём Галимов, Михаил Глухов, Никита Дыняк, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Кателевский, Николай Коваленко, Пер Линдхольм, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Даниил Тарасов, Джордан Уил.



Вратарь Тимур Билялов и нападающий Артём Лукоянов присоединятся к команде в Москве.