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«Динамо» М — «Спартак»: Муранов и Кугрышев попали в заявки клубов, Ержабек не сыграет

«Динамо» М — «Спартак»: Муранов и Кугрышев попали в заявки клубов, Ержабек не сыграет
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Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и «Спартаком». Матч состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе бело-голубых дебютный матч в сезоне проведёт форвард Иван Муранов. В заявку красно-белых попал Дмитрий Кугрышев. Защитник Якуб Ержабек пропустит матч.

«Динамо» М:

Бочаров (Ерёменко);
Войнов — Миронов, Галиев — Шипачёв — Петунин;
Волков — Сергеев, Клинкхаммер — О'Делл — Рашевский;
Зайцев — Педан, Михайлов — Фисенко — Муранов;
Новиков — Брызгалов, Чебыкин — Ефремов — Игумнов.

«Спартак»:

Данск (Красиков);
Хед — Рылов, Широков — Лехтеря — Виртанен;
Вишневский — Никишин, Кугрышев — Локтионов — Хохлачёв;
Мамкин — Брынцев, Цыплаков — Петтерссон — Талалуев;
Ручкин — Пономарёв, Авцин — Д. Квартальнов — Дроздов.

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