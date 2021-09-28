«Динамо» М — «Спартак»: Муранов и Кугрышев попали в заявки клубов, Ержабек не сыграет

Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и «Спартаком». Матч состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе бело-голубых дебютный матч в сезоне проведёт форвард Иван Муранов. В заявку красно-белых попал Дмитрий Кугрышев. Защитник Якуб Ержабек пропустит матч.
«Динамо» М:
Бочаров (Ерёменко);
Войнов — Миронов, Галиев — Шипачёв — Петунин;
Волков — Сергеев, Клинкхаммер — О'Делл — Рашевский;
Зайцев — Педан, Михайлов — Фисенко — Муранов;
Новиков — Брызгалов, Чебыкин — Ефремов — Игумнов.
«Спартак»:
Данск (Красиков);
Хед — Рылов, Широков — Лехтеря — Виртанен;
Вишневский — Никишин, Кугрышев — Локтионов — Хохлачёв;
Мамкин — Брынцев, Цыплаков — Петтерссон — Талалуев;
Ручкин — Пономарёв, Авцин — Д. Квартальнов — Дроздов.
- 28 сентября 2021
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