«Динамо» М — «Спартак»: Муранов и Кугрышев попали в заявки клубов, Ержабек не сыграет

Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и «Спартаком». Матч состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 19:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В составе бело-голубых дебютный матч в сезоне проведёт форвард Иван Муранов. В заявку красно-белых попал Дмитрий Кугрышев. Защитник Якуб Ержабек пропустит матч.

«Динамо» М:



Бочаров (Ерёменко);

Войнов — Миронов, Галиев — Шипачёв — Петунин;

Волков — Сергеев, Клинкхаммер — О'Делл — Рашевский;

Зайцев — Педан, Михайлов — Фисенко — Муранов;

Новиков — Брызгалов, Чебыкин — Ефремов — Игумнов.

«Спартак»:



Данск (Красиков);

Хед — Рылов, Широков — Лехтеря — Виртанен;

Вишневский — Никишин, Кугрышев — Локтионов — Хохлачёв;

Мамкин — Брынцев, Цыплаков — Петтерссон — Талалуев;

Ручкин — Пономарёв, Авцин — Д. Квартальнов — Дроздов.