38-летний Артюхин дебютирует за «Адмирал» в матче с «Куньлунем». Он ассистент капитана

Стал известен состав «Адмирала» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с китайским «Куньлунем». Встреча состоится в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» и начнётся в 19:30 мск.
В состав дальневосточной команды попал 38-летний нападающий Евгений Артюхин. Он выйдет в третьем звене, форвард назначен ассистентом капитана.
«Адмирал»:
Серебряков (Синягин);
Матушкин — Беляков, Лугин — Обидин — Кестнер;
Шулак — Мозик, Букартс — Саюстов — Шевченко;
Патрикеев — Хамидуллин, Артюхин — Макаренко — Верба;
Тютюнников — Паливко, Гареев — Вяч. Ушенин — Манукян.
Напомним, 24 сентября надающий Евгений Артюхин стал игроком «Адмирала». Подписанное соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.
Последним клубом Артюхина был подмосковный «Витязь», за который форвард выступал с 2019 по 2021 год. В прошедшем сезоне он провёл 43 матча в регулярном чемпионате, набрав 4 (2+2) результативных очка при показателе полезности «-6».
- 28 сентября 2021
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