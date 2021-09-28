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«Куньлунь РС» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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38-летний Артюхин дебютирует за «Адмирал» в матче с «Куньлунем». Он ассистент капитана

38-летний Артюхин дебютирует за «Адмирал» в матче с «Куньлунем». Он ассистент капитана
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Стал известен состав «Адмирала» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с китайским «Куньлунем». Встреча состоится в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» и начнётся в 19:30 мск.

В состав дальневосточной команды попал 38-летний нападающий Евгений Артюхин. Он выйдет в третьем звене, форвард назначен ассистентом капитана.

«Адмирал»:

Серебряков (Синягин);
Матушкин — Беляков, Лугин — Обидин — Кестнер;
Шулак — Мозик, Букартс — Саюстов — Шевченко;
Патрикеев — Хамидуллин, Артюхин — Макаренко — Верба;
Тютюнников — Паливко, Гареев — Вяч. Ушенин — Манукян.

Напомним, 24 сентября надающий Евгений Артюхин стал игроком «Адмирала». Подписанное соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.

Последним клубом Артюхина был подмосковный «Витязь», за который форвард выступал с 2019 по 2021 год. В прошедшем сезоне он провёл 43 матча в регулярном чемпионате, набрав 4 (2+2) результативных очка при показателе полезности «-6».

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