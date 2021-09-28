Форвард «Локомотива» Андре Петерссон пропустит около месяца из-за травмы

Нападающий «Локомотива» Андре Петерссон не сможет помочь команде в ближайшее время, сообщает «Р-Спорт».



Отмечается, что шведский форвард пропустит около месяца из-за травмы. Он не играет с 14 сентября.



В текущем регулярном чемпионате сезоне-2021/2022 Петерссон набрал три, отдав три результативные передачи в шести матчах чемпионата КХЛ.

Напомним, в последнем матче 27 сентября ярославский «Локомотив» одержал победу в первом матче под руководством Игоря Никитина, обыграв в гостях омский «Авангард» со счётом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). Встреча состоялась в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». «Локомотив» прервал серию из трёх поражений подряд, одержав пятую победу в сезоне. Омский клуб потерпел пятое поражение в чемпионате.