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Главный тренер «Сент-Луиса»: у Бучневича хороший бросок. Поглядим, к чему это приведёт

Главный тренер «Сент-Луиса»: у Бучневича хороший бросок. Поглядим, к чему это приведёт
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Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе после выставочного матча с «Даллас Старз» (2:1 ОТ) высказался о том, может ли нападающий Павел Бучневич помочь команде при игре в большинстве.

«Да, определённо. У него есть хорошие способности для игры в большинстве. Он создаёт моменты в большинстве, он хорошо видит лёд. Он играл перед воротами, но посмотрим, как будет дальше. Он способен приносить пользу в таких ситуациях, обладает хорошим видением. И ещё у него хороший бросок. Поглядим, к чему это приведёт», — приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» в овертайме обыграл «Даллас Старз» со счётом 2:1. Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка и заработал показатель полезности «+1».

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