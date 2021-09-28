Игрок «Нефтехимика» Либор Гудачек, помещённый в список отказов, продолжит карьеру в Чехии

Форвард «Нефтехимика» Либор Гудачек, помещённый в список отказов, продолжит карьеру в Чехии, сообщает журналист Михал Рунак на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что к нему также проявляли интерес в Словакии.

Ранее сообщалось, что нижнекамский клуб выступает инициатором прекращения сотрудничества со словацким игроком. В случае расторжения контракта по инициативе «Нефтехимика» Гудачек получит 50% от действующего контракта и может продолжить карьеру в одной из европейских лиг.



В сезоне-2021/2022 на счету Гудачека семь матчей и один голевой пас при показателе полезности «-4».



«Нефтехимик» с 11 очками занимает шестое место в Восточной конференции. Следующий матч подопечные Олега Леонтьева проведут в среду, 29 сентября. Команда сыграет в гостях с минским «Динамо».