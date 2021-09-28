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Вадим Шипачёв забил «Спартаку» с отрицательного угла

Вадим Шипачёв забил «Спартаку» с отрицательного угла
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается со «Спартаком». Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации. Счёт к концу второго периода — 2:1 в пользу подопечных Алексея Кудашова.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 32-й минуте динамовцы получили численное большинство после удаления Александра Хохлачёва за подножку. Через минуту в ходе долгой атаки «Динамо» нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв подобрал шайбу в углу и неожиданно бросил низом от лицевой с отрицательного угла. Вратарь «Спартака» Оскар Данск не смог отразить бросок.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для Шипачёва это девятая шайба в сезоне.

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