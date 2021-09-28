Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Куньлунь» обыграл «Адмирал», одержав третью победу в сезоне

«Куньлунь» обыграл «Адмирал», одержав третью победу в сезоне
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл дальневосточный «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу подопечных Ивано Дзанатты.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2021, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Рич – 11:58' (5x5)   2:0 Локхарт (Фрэм, Кейн) – 19:33' (5x5)   3:0 Кейн (Николлс, Рич) – 38:15' (5x5)   3:1 Лугин (Кестнер) – 49:30' (5x5)

На 12-й минуте Алекс Рич вывел китайскую команду вперёд. На последней минуте первого периода Люк Локхарт увеличил преимущество «Куньлуня». На 39-й минуте Кори Кейн забросил третью шайбу в ворота Никиты Серебрякова. В середине третьего периода Дмитрий Лугин с передачи Джоша Кестнера отыграл один гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 30 сентября в Мытищах сыграет с московским «Динамо». «Адмирал» 2 октября примет нижегородское «Торпедо".

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021