«Куньлунь» обыграл «Адмирал», одержав третью победу в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл дальневосточный «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу подопечных Ивано Дзанатты.

На 12-й минуте Алекс Рич вывел китайскую команду вперёд. На последней минуте первого периода Люк Локхарт увеличил преимущество «Куньлуня». На 39-й минуте Кори Кейн забросил третью шайбу в ворота Никиты Серебрякова. В середине третьего периода Дмитрий Лугин с передачи Джоша Кестнера отыграл один гол.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 30 сентября в Мытищах сыграет с московским «Динамо». «Адмирал» 2 октября примет нижегородское «Торпедо".