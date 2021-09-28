Шипачёв набирал очки в каждом матче текущего сезона КХЛ. У него 24 очка в 10 встречах

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Спартак». Встреча проходила на стадионе « ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 6:3 (0:0, 3:2, 3:1) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

Нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв продлил свою результативную серию. 34-летний российский форвард набрал 5 очков: забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.



Таким образом, Шипачёв набирал очки во всех десяти матчах со старта текущего сезона КХЛ. Нападающий лидирует в списке лучших бомбардиров лиги. Россиянин в 10 матчах текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги забросил девять шайб и отдал 15 результативных передач, суммарно набрав 24 очка.