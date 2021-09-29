Шипачёв набрал пять очков, чирлидерши ярко поддерживали. «Динамо» победило «Спартак»: фото

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Спартак». Встреча проходила на стадионе « ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 6:3 (0:0, 3:2, 3:1) в пользу подопечных Алексея Кудашова.
На 32-й минуте Вадим Шипачёв вывел «Динамо» вперёд. Через две минуты Джейк Виртанен сравнял счёт. Ещё через минуту Андрей Педан во второй раз вывел бело-голубых вперёд. На 38-й минуте Дмитрий Вишневский вновь восстановил равенство в счёте. На последней минуте второго периода Дмитрий Рашевский забросил третью шайбу в ворота Оскара Данска. На 46-й минуте Владислав Ефремов увеличил преимущество в счёте. На 50-й минуте Иван Дроздов отыграл один гол, но через минуту Станислав Галиев с передачи Шипачёва забросил пятую шайбу. Рашевский оформил дубль, а Вадим Шипачёв в итоге набрал 5 (1+4) очков.
Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал своё выступление в текущем сезоне.
«Конечно, дома играть удобнее всего. В Нижнем площадка чуть побольше, но когда проигрываешь игру, можно много отговорок найти — курица была плохая на обеде или ещё что-то. Сами проиграли в той встрече, так что только себя можно винить. Надо стараться выигрывать каждый матч — мы же спортсмены. Сейчас у меня всё получается на льду? Что ты меня так низко ценишь?! Может, я ещё побольше очков наберу (смеётся). На самом деле прикольно, моментами играем здорово. Ребята хорошо помогают, отдают отличные передачи. Мне всё нравится. У нас всегда идёт разбор вратарей перед каждым матчем. Так что нам в этом плане всё говорят», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Лучшие кадры с матча «Динамо» Москва — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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