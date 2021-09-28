Алексей Кудашов заявил, что больше не является консультантом сборной России

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился подробностями своего пребывания в сборной России.

«Любой тренер будет рад помочь сборной, если к нему обратятся. Остаюсь ли я консультантом команды? Уже не считаюсь. Уже другие консультанты», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в пятницу, 24 сентября, было объявлено, что сборную России возглавит Олег Знарок. Сегодня, 28 сентября, ФХР опубликовала официальную информацию о назначении Алексея Жамнова главным тренером российской команды на Олимпийские игры, которые состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Позже стало известно, что Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов