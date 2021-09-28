Б. Миронов: с Шипачёвым можно сделать всё, что хочешь. Но мы играем в пределах правил

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги матча с московским «Динамо» (3:6).

«Хорошо начали игру, но во втором периоде сами наудалялись — получили ненужные удаления, сыграли очень недисциплинированно, что и сломало нам игру. Соперник воспользовался нашими ошибками — мы побежали отыгрываться и допустили ненужные ошибки, проиграли матч. Посмотрим видео, разберём пропущенные голы и сделаем правильные выводы.

Знаете, обсуждения и выводы будут сделаны завтра. Сегодня матч проиграл не Данск, а команда. Не будем никого винить: команда выигрывает, и команда проигрывает. Будем решать, кому играть в следующей встрече. Но это будет уже завтра, а не сегодня.

Конечно, можно что-то сделать с Шипачёвым. Всё, что хочешь, можно сделать. Но мы играем в пределах правил, стараемся сыграть в тело, показать силовой хоккей, но в пределах правил. У человека сейчас идёт игра, и тяжело остановить его, когда он на кураже. Но опять же не один Шипачёв выиграл матч, а вся команда «Динамо» показала хороший хоккей, наказав нас за допущенные ошибки», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.