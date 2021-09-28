Главный тренер «Спартака» прокомментировал ситуацию с шестью легионерами в команде

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов поделился мыслями о легионерской ситуации. В составе красно-белых сейчас шесть иностранцев, но по правилам КХЛ выходить на матч могут лишь пять.
«Виртанен добавляет. Конечно, сказывается акклиматизация. Новая лига, новые партнёры, новая система. Я думаю, что от матча к матчу он будет прибавлять. Надеемся, что он как можно быстрее наберёт ту оптимальную форму, в которой должен быть.
Должны оставлять одного полевого легионера в запасе, когда Данск в воротах? Вы же знаете, это регламент КХЛ, который мы не можем нарушать. Мы бы рады всех выпустить, но только пять можем использовать. Сегодня хотели усилить нападение, поэтому выпустили Петтерссона, а Ержабек остался в запасе. Будем решать на следующий матч, где нам нужно усилиться — в обороне или в нападении. Решение принимается за день до встречи», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 сентября 2021
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