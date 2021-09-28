Шипачёв — о шайбе «Спартаку» из-за ворот: полгола у Александра Великого

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги встречи со «Спартаком» (6:3), а также прокомментировал свой гол с отрицательного угла.
«Хорошая игра. Настраивались на матч после поражения в Нижнем Новгороде, где сыграли не в свой хоккей. «Спартак» — это та команда, на которую все ребята очень хорошо настраиваются. Сегодня здорово, что мы выиграли. Я рад. Идём дальше.
В эпизоде с голом пытались разыграть диагональ, но ребята из «Спартака», скорее всего, бы её перехватывали. Я посмотрел, что вратарь положил дальний щиток не туда, а Ерёма (вратарь «Динамо» Александр Ерёменко. — Прим. Чемпионата") всё время говорит, когда такие штуки надо делать с голкиперами. Так что полгола у Александра Великого», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 сентября 2021
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