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Рашевский — о прерванной победной серии «Динамо»: рано или поздно это бы случилось

Рашевский — о прерванной победной серии «Динамо»: рано или поздно это бы случилось
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский подвёл итоги встречи со «Спартаком» (6:3).

«Опять не очень хорошо начали встречу — проспали начало. Потом собрались ко второму периоду и добавили в движении, но всё равно ещё не хватало, а в третьем периоде ещё сильнее добавили. Какую встречу у нас продолжаются проблемы с началом — будем работать, чтобы это исправить.

Перевод в первое звено? С некоторыми ребятами играл в большинстве, поэтому уже понимаю их ход мысли и то, как они будут действовать. Поэтому никаких проблем не было.

Спокойно отнеслись к поражению в Нижнем, рано или поздно это бы случилось. Сделали правильные выводы и двигаемся дальше. Были ли разговоры в команде, чтобы обойтись без галстука Скопинцеву? Мне кажется, самый главный подарок — это победа. Хорошо, что у нас получилось сегодня победить и порадовать его», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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